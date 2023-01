Edenkoben – Einbrecher beschäftigen die Polizei

Edenkoben, Maikammer, Kirrweiler (ots)

In der vergangenen Nacht (06. auf 07. Januar) waren im Zuständigkeitsbereich der Polizei Edenkoben Einbrecher unterwegs. Bis zum Berichtszeitpunkt wurden der Polizei vier Einbrüche in Gewerbebetriebe in Edenkoben, Maikammer und Kirrweiler gemeldet. In Edenkoben suchten die Einbrecher zwei Friseursalons, einen in der Weinstraße und einen in der Luitpoldstraße, auf, in Maikammer traf es ein Geschäft für Geschenkeartikel in der Weinstraße Nord und in Kirrweiler eine Bäckerei in der Hauptstraße. Der entstandene Sachschaden durch die Aufbrüche und die Höhe der gesamten Diebesbeute ist noch Bestandteil der Ermittlungen, dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Edenkobener Polizei (06323 – 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.