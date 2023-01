Ludwigshafen – Die Nacht in der Zelle verbracht

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots)

Nachdem ein 27-Jähriger aus Mannheim am Samstag, den 07.01.2023, gegen 0:30 Uhr zunächst eine größere Personengruppe am Berliner Platz in Ludwigshafen verbal provozierte, sollte dieser durch eine Polizeistreife einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Mann versuchte sich zunächst fluchtartig der Kontrolle zu entziehen, jedoch konnte er durch die Beamten eingeholt und festgehalten werden. Zur Identitätsfeststellung sollte der Mann erkennungsdienstlich behandelt werden. Hierbei und bei der anschließenden Ingewahrsamnahme leistete der Mann mehrmals Widerstand, wodurch eine Beamtin leicht am Daumen verletzt wurde. Der Mann verbrachte die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei. Ihn erwartet eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.