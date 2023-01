Neustadt – Ins Schleudern geraten und überschlagen

Kindenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Leichte Verletzungen und Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am gestrigen Dienstag, 03.01.2023, gegen 09:10 Uhr auf der K 26 zwischen Quirnheim und Kindenheim. Ein 19 Jahre alter Autofahrer befuhr die Strecke in Richtung Kindenheim und geriet vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit in den rechten Grünstreifen. Das Fahrzeug schlingerte daraufhin, rutschte über die Fahrbahn und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte es gegen einen Baum, überschlug sich und blieb dann im angrenzenden Feld auf der Fahrzeugseite zum Liegen. Durch den Rettungsdienst wurde der junge Fahrer, der sich alleine im Auto befunden hatte, in ein Krankenhaus gebracht. Bis Abschluss der Unfallaufnahme war die K 26 in beiden Richtungen für ca. eine Stunde gesperrt.