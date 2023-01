Ludwigshafen – Fußgängerin in der Gartenstadt schwer verletzt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Eine 61-Jährige bog mit ihrem PKW am Montag (02.01.2023, 18 Uhr) von der Kärntner Straße aus in die Maudacher Straße ein und übersah hierbei eine bevorrechtigte 34-jährige Fußgängerin, die in dem Moment die Fahrbahn überquerte. Die 62-Jährige erfasste mit ihrem PKW die 34-Jährige frontal. Die Fußgängerin wurde anschließend schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert und medizinisch versorgt. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .