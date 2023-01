Ludwigshafen – Feuerwehr in der Oberstraße im Einsatz

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Montagabend (02.01.2023, 22.39 Uhr) eine Feuer in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Oberstraße aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen in der Wohnung. Der Sachschaden beläuft sich derzeit auf 40.000 Euro. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)