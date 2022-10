Ludwigshafen – Kampfmittelerkundung in der Frankenthaler Straße steht an

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund seines schlechten baulichen Zustands muss der Kanal in der Frankenthaler Straße erneuert werden. Wegen einer vorab notwendigen Kampfmitteluntersuchung wird der Abschnitt zwischen Rohrlachstraße und Pettenkoferstraße in der Nacht von Montag, 24., auf Dienstag, 25. Oktober 2022, in der Zeit von 23 bis 5 Uhr abschnittweise gesperrt. Falls notwendig erfolgt eine abschnittweise Sperrung auch in der Nacht von Dienstag, 5., auf Mittwoch, 26. Oktober, im Zeitraum von 23 bis 5 Uhr. Die Durchfahrt der Frankenthaler Straße wird während der Arbeiten weiterhin für die Straßenbahn, Radfahrer*innen und den Kfz-Verkehr möglich sein, wobei die Fahrbahn auf Höhe des jeweiligen Untersuchungsabschnitts verengt ist. Um die Verkehrsfläche lückenlos auf mögliche Kampfmittel untersuchen zu können, wird für den Untersuchungszeitraum im gesamten Bereich ein absolutes Halteverbot auf der Straßenseite in Fahrtrichtung Oggersheim eingerichtet. Die Stadtverwaltung bittet Anwohner*innen, ihre Fahrzeuge an den jeweiligen Tagen anderweitig abzustellen.

