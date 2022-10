Ludwigshafen – Fußballcamp beim VFR Friesenheim war ein voller Erfolg

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Heute findet der 3. und letzte Tag Fußballcamp beim VFR Friesenheim statt.

Vom 17. bis zum 19. Oktober kam das beliebte “Schools out CamP” zum ersten Mal zum VfR Friesenheim. In den letzten Jahren erfreuten sich immer mehr Kinder am Ferien-Fußballcamp von Campleiter Sven Fischer.

An unterschiedlichsten Standorten wie Kandel, Hanhofen, Weingarten oder Dudenhofen war das Camp, welches in den Oster-, Sommer-, Herbst-, und Weihnachtsferien stattfindet schon beheimatet.

Insgesamt bis zu 70 Fußballerinnen und Fußballer sind auf dem Gelände des VfR Friesenheim drei Tage lang von sechs Trainern betreut. Auf dem Programm stehen tolle Attraktionen wie beispielsweise

die Power-Schuss-Anlage, Zielschießen, sowie verschiedene Parcours. Ein fantastisches Rahmenprogramm mit Popcorn, Zuckerwatte und ganz viel Spaß neben dem Platz rundet das Camp ab.

Morgens und mittags wird trainiert, Wettkämpfe werden ausgetragen und immer steht eines im Vordergrund: Der Spaß am Fußball. Ebenfalls werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Essen versorgt,

das Küchenteam bereitet leckere Mahlzeiten für die Mittagspause vor. Heute gibt es zum Abschluss „Pizza“. Die Freude ist groß !

Schools out camP” S.Fischer