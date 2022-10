Mannheim – SV Waldhof heute im DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist 1.FC Nürnberg

Der SV Waldhof heute im DFB-Pokalspiel gegen Zweitligist 1.FC Nürnberg.

Heute Abend um 18 Uhr haben die Buben die Chance im DFB-Pokal die Waldhof-Fans wieder zu versöhnen. Nach der erneuten Auswärtsniederlage am Samstag gegen Freiburg2 und der desolaten Leistung der Mannschaft in der 2.Halbzeit.

Nach den ersten Halbzeit und der 0:1 Führung durch Rossipal (32.) schien Waldhof auf einem guten Weg. Die Breisgauer hatten keine einzige nennenswerte Torchance in den ersten 45 Minuten. Dann aber der katastrophale Auftritt in der zweiten Halbzeit und am Ende eine 3:2 Niederlage.

Nun heute Abend im Flutlichtspiel im Carl-Benz-Stadion vor ca. 18 000 Zuschauer haben die Buben die Chance die Fans wieder hinter sich zu bringen. Zu Hause mit den Fans im Rücken ist vieles möglich wie die Pokalsensationen gegen Holstein Kiel zeigte.

Der Frust sitzt auch bei den Spielern tief nach den letzten Niederlagen in den Auswärtsspielen. Warum man zu Hause bisher die Punktspiele alle gewann und Auswärts nur ein Punkt holte konnte weder Trainer noch Sportchef Schork bisher erklären. Langsam droht bei den Fans die Stimmung zu kippen und der Trainer könnte in Frage gestellt werden. Nach 4 Monaten ist kein Spielsystem erkennbar und die Spieler rufen ihre Leistung nicht ab. Der Ausfall von Marco Höger im defensiven Verbund fällt schwerer aus als vermutet.

Es bleibt zu hoffen das heute Abend die Mannschaft es schafft die Fans wieder hinter sich zu bringen. Der Pokal könnte helfen alles zum Guten zu wenden. Sollte heute Abend die Überraschung gelingen winken beim Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals über 800 000 Euro. Karten gibt es heute Abend auch noch an der Tageskasse.

svw07.de

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail