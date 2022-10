Sinsheim – Heimspiel für die TSG Hoffenheim am 18.10 im DFB-Pokal gegen Schalke 04

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich am 10. Spieltag mit einem 3:0-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 auf den vierten Tabellenrang verbessert. Die Treffer für die Hoffenheimer erzielten Robert Skov mit zwei verwandelten Elfmetern sowie Munas Dabbur.

Am Dienstag, 18. Oktober um 20.45 Uhr, spielt die TSG Hoffenheim erneut gegen Schalke 04, diesmal in der zweiten Runde vom DFB-Pokal. Der Sieger in der Sinsheimer Pre Zero-Arena steht dann im Achtelfinale vom DFB-Pokal.

Bereits am Samstag, 22. Oktober um 15.30 Uhr, kommt dann der Rekordmeister FC Bayern München in die Pre Zero-Arena nach Sinsheim. Mit einem Sieg gegen die Bayern können die Hoffenheimer den FC Bayern in der Tabelle sogar überholen. Der FC Bayern München liegt nach dem 10. Spieltag mit 19 Punkten hinter Union Berlin (23 P.) auf dem zweiten Tabellenplatz, die Hoffenheimer sind mit 17 Zählern Tabellenvierter. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick

Foto : Die TSG 1899 Hoffenheim hat am 18. und 22. Oktober zwei wichtige Heimspiele (Foto Michael Sonnick)