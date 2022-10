Ludwigshafen – Einbruch in Wohnung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit vom 13.10., 20:30 Uhr bis zum 16.10.2022, 17 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Frankenthaler Straße eingebrochen. Sämtliche Zimmer wurden durchwühlt. Das genaue Diebesgut, sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unbekannt. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Frankenthaler Straße beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail