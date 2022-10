Rhein-Pfalz-Kreis – 31-jähriger fällt in Mutterstadt auf #Trickbetrüger herein

Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar / Rhein-Pfalz-Kreis (ots)

Nachdem die Partnerin eines 31-jährigen eine Such-Anzeige nach einer Wohnung inseriert hatte, wurde sie am Folgetag von einer angeblichen Ärztin, die zurzeit in Italien lebe, kontaktiert. Diese habe eine Wohnung in Mutterstadt, teilte aber die genaue Adresse dieser nicht mit. Der Geschädigte überwies vor einer Wohnungsbesichtigung nach Aufforderung einen Betrag in Höhe von 2478 Euro für eine Monatsmiete und eine Kaution auf ein Konto der angeblichen Vermieterin. Seitdem hat der Geschädigte von der “Vermieterin” nichts mehr gehört. Die Polizei rät, keine Zahlungen vor dem Abschluss eines rechtskräftigen Vertrages zu leisten.