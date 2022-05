Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) INSERATwww.mannheim.de Am Montagabend (16.05.2022) gegen 19:45 Uhr wurden der Polizei drei Jugendliche in der Carl-Bosch-Straße in Ludwigshafen gemeldet, welche einen Mann angegriffen hätten. Die drei 13- bis 16-Jährigen hatten den Mann aus noch ungeklärter Ursache mit Schlägen und Tritten sowie einem spitzen Gegenstand, vermutlich einem Messer, attackiert. Sie konnten durch die ... Mehr lesen »