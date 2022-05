Rhein-Pfalz-Kreis – In Bobenheim-Roxheim eskalierte ein Streit um das Hundefutter

Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(ots)

Nachdem eine 55-jährige Frau in der vergangenen Woche auf den Hund ihrer 61-jährigen Nachbarin aufgepasst hatte, kam es am 13.05.2022 gegen 15:30 Uhr in Bobenheim-Roxheim zwischen den beiden Frauen zum Streit. Grund des Streites seien Unstimmigkeiten über die Hundefutterkosten gewesen. Das Streitgespräch mündete in eine Rangelei zwischen den beiden Frauen, bei welcher die 61-jährige Frau ihrer 55-jährigen Nachbarin an den Haaren zog und diese wiederum ihre Kontrahentin derart fest am Oberarm packte, dass diese mehrere Hämatome erlitt. Bereits vor dem Streit soll es zu Beleidigungen via eines Messengerdienstes gekommen sein. Gegen beide Frauen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.