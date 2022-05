Ludwigshafen – Bareinzahlungen bei der Stadtkasse bis Ende Mai nicht möglich

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATwww.mannheim.de (13.05.2022) Beim diesjährigen Bürgerfest der Stadt Mannheim wird am 22. Mai auch die diakonische Beratungsstelle Amalie präsent sein. Die Beratungsstelle richtet sich seit 2013 an Frauen aus Mannheim und der Region Rhein-Neckar, die in der Prostitution tätig sind. Amalie berät in allen Lebensfragen und gibt fachliche Hilfestellung in schwierigen Situationen. ... Mehr lesen »