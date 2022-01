Kaiserslautern -Torjäger Terrence Boyd wechselt zum FCK – Elias Huth geht nach Halle

Kaiserslautern



Der Angreifer Elias Huth verlässt den 1. FC Kaiserslautern mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem Ligakonkurrenten Hallescher FC an. Der 24-Jährige wechselte im Sommer 2017 auf den Betzenberg und lief seitdem – unterbrochen von einer einjährigen Leihe zum FSV Zwickau – in 66 Drittligapartien für die Roten Teufel auf, in denen er fünf Treffer für den FCK erzielte. Der 1. FC Kaiserslautern wünscht Elias in Halle alles Gute und viel Erfolg!

Laut der Mitteldeutschen Zeitung verlässt Torjäger Terrence Boyd überraschend mit sofortiger Wirkung den Hallescher FC und wechselt zum 1. FC Kaiserslautern. Dem 30-jährigen Boyd wurde zuvor vom HFC ein neues Angebot für seinen im Sommer auslaufenden Vertrag unterbreitet. Der 1. FC Kaiserslautern ist Tabellenzweiter in der 3. Liga, Halle liegt auf dem 14. Tabellenrang. Weiter Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

