Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Per Videobotschaft appelliert Bürgermeister Matthias Baaß aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Viernheim an die Bürgerschaft. www.viernheim.de Facebook: https://www.facebook.com/Viernheim.de/?epa=SEARCH_BOX Liebe Bürgerinnen und Bürger, braucht manch Einer in unserer Stadt erst wieder Bilder von Särgen in Militärtransportern, um zu begreifen, worum es geht? Setzen sich Einzelne oder auch Gruppen über die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen ... Mehr lesen »