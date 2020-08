Ludwigshafen – Mit historischer Kleinausgabe eröffnet das 16. Festival des deutschen Films sein Open Air-Kino

Ludwigshafen, den 26. August 2020 — Diesmal nur mit einem Open Air-Kino und rund 400 geladenen Gästen mit Sicherheitsabstand eröffnete Festivalintendant Dr. Michael Kötz das 16. Festival des deutschen Films Ludwigshafen am Rhein in Form eines Freiluftkinos am Rheinufer. Es ist ein idyllisches Bild, aber es wird doch in Erinnerung bleiben, weil eben nur 20.000, statt zuletzt 120.000 Besucher*innen teilnehmen können und dies ohne Staraufgebot und Filmgespräche bis spät in die Nacht. Zur internen Auftaktveranstaltung am Dienstagabend waren Vertreter*innen der Sponsoren und Förderer, sowie der Politik und Ehrengäste der Region geladen. An diesem Mittwoch, den 26. August 2020 beginnen die offiziellen Filmvorstellungen für die Festivalbesucher*innen mit täglich drei Vorstellungen für je 350 Personen. Am Donnerstag, den 27. August 2020 beginnt das zusätzliche Online-Programm unter www.fflu.de.



“Meinen herzlichen Dank gilt allen Sponsoren und Unterstützern 2020! Damit wurde das Unternehmen Filmfestival für die Zukunft gesichert und es kann sowohl eine bundesweit zu sehende Online-Ausgabe wie ein Freiluftkino am Rheinufer geben.” Dr. Michael Kötz



“Uns war es wichtig, dass es weitergeht! Wir waren 2005 der Initialförderer und auch in den Folgejahren immer dabei als das Festival sich zu einer festen Größe und zu einem Publikumsliebling in der Metropolregion Rhein-Neckar entwickelt hat. Da stand es für uns außer Frage, dass wir es auch im Jahr 2020 weiter unterstützen.” Martin Brudermüller, Vorstandsvorsitzender BASF SE

www.fflu.de.

Quelle: fflu

BEITRAG EMPFEHLEN UND TEILEN teilen

mitteilen

teilen

RSS-feed

E-Mail