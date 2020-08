Viernheim – Bürgermeister Matthias Baaß richtet sein Wort zum aktuellen Infektionsgeschehen in Viernheim per Videobotschaft an die Bürgerschaft

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Per Videobotschaft appelliert Bürgermeister Matthias Baaß aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in Viernheim an die Bürgerschaft.

www.viernheim.de

Facebook:

https://www.facebook.com/Viernheim.de/?epa=SEARCH_BOX

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

braucht manch Einer in unserer Stadt erst wieder Bilder von Särgen in Militärtransportern, um zu begreifen, worum es geht?

Setzen sich Einzelne oder auch Gruppen über die gebotenen Vorsichtsmaßnahmen hinweg, kann dies drastische Folgen haben: Geschlossene Schulen, geschlossene Läden, das können wir uns nicht noch einmal leisten. Oder für mich die allergrößte Sorge: dass der Virus zu Oma und Opa in unsere Pflegeeinrichtungen getragen wird.

Jede und jeder Einzelne ist Teil der Bevölkerung, die Regelverletzung des Einen kann zu erheblichen Folgen für Alle führen.Es muss uns jetzt gelingen, sämtliche Infektionsketten abzuschneiden und keine neuen auszulösen. Das geht nur, wenn wir alle Regeln, die es gibt, einhalten. Abstand, Abstand, Abstand! Kein gemeinsames Trinken aus einem Becher, auf Hygiene achten, Händewaschen. Und wenn Enge nicht zu vermeiden ist: Mundschutz.

Das Gefährliche bei diesem Virus ist, dass er sich einfach schon bei einem kurzen Gespräch miteinander übertragen kann, bei einem kurzen Moment, in dem man mal nicht auf den Abstand achtet.

Wir müssen dafür sorgen, dass die Fallzahl nicht überhandnimmt, sonst ist die Nachverfolgung nicht mehr möglich.

Wir kriegen das hin, aber es kommt auf Sie, es kommt auf Dich an!

Der Staat hat die Vorschriften gelockert, wir Bürger haben jetzt die Verantwortung. Jede und Jeder!