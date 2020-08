Ilvesheim – Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Emmertsgrund/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 52-jährige Frau griff am Dienstagabend im Stadtteil Emmertsgrund Polizeibeamte tätlich an und beleidigte sie. Die Frau verständigte gegen 21.30Uhr das Polizeirevier Heidelberg-Süd wegen Streitigkeiten, die sich nicht in den Griff bekäme. Beim Eintreffen der Beamten an der Wohnung der Anruferin in der Emmertsgrundpassage, stand diese vor der Tür. Sie schüttelte beim Erblicken ... Mehr lesen »