Frankenthal – Fahrstuhl im Rathaus bis auf Weiteres nicht nutzbar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Energetische Verbesserung, Nachhaltigkeit und Erhöhung der Aufenthaltsqualität Die Hauptbahnhöfe in Ludwigshafen und Frankenthal erhalten kurzfristig eine Förderung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Für Maßnahmen zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Hauptbahnhof in Ludwigshafen gehen 340.000 Euro an DB Netze, die u.a. zur Erneuerung von Treppen, Zugängen, Zäunen und Dächern, ... Mehr lesen »