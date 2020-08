Sinsheim – Schwerer Unfall auf der #B292 zwischen Sinsheim und Waibstadt – Derzeit Vollsperrung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Einer 63-Jährigen wurde am 12.08.2020, gegen 14:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Industriestraße der Geldbeutel gestohlen. Sie hatte die Geldbörse nebst ihrer Handtasche im Auto abgestellt und dann ihre Einkäufe in den Kofferraum eingeladen. Dabei war ihr Geldbeutel kurzzeitig unbeobachtet. Als sie schließlich losfahren wollte, musste sie den Diebstahl feststellen. ... Mehr lesen »