Landkreis Germersheim – Negative Testergebnisse – Info kann dauern – Aktuelle Fallzahlen

Landkreis Germersheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Gesundheitsamt bittet um Verständnis

Positive Ergebnisse werden priorisiert behandelt

Wer sich beispielsweise nach einer Auslandsreise hat testen lassen, möchte schnellstmöglich das Ergebnis erfahren. Das ist nachvollziehbar. Doch manchmal dauert die Rückmeldung ein paar Tage, vor allem dann, wenn die Ergebnisse negativ sind. Das liegt schlichtweg an den Abläufen in den Laboren und in den Gesundheitsämtern.

Sobald eine Probe im Labor ein positives Ergebnis zeigt, wird diese umgehend gemeldet und „unsere Mediziner und Fachleute im Gesundheitsamt können sofort in die Fallermittlung einsteigen. Das heißt, Quarantänen verfügen, Kontaktpersonen ermitteln und damit die Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Das ist teilweise sehr, sehr umfangreich“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel. Negative Ergebnisse dagegen werden in der Regel gesammelt an die Teststationen oder Gesundheitsämter geschickt. Dann beginnt das Zuordnen an die zuständigen Gesundheitsämter bzw. das Abtelefonieren der nicht-infizierten Personen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bitten um Verständnis und Geduld, dass das manchmal etwas dauert, da die Negativbefundübermittlung durchaus länger als fünf Tage dauern kann.

Im Gesundheitsamt des Landkreises Germersheim kommen derzeit etwa 50 Negativmeldungen täglich an. Stand heute (13. August, 12 Uhr) sind alle Befundergebnisse, die das Gesundheitsamt Germersheim übermittelt bekommen hat, auch den Reisenden mitgeteilt worden.

Coronavirus

Aktuell 14 bestätigte positive Fälle im Landkreis Germersheim (Stand 13. August 2020, 12 Uhr)

– Derzeit positiv getestete Personen: 14

– Gesundete Personen: 196

– Bislang leider verstorbene Personen: 6

o Gesamtzahl positiv getestete Personen (seit Ausbruch): 216

Quelle Kreisverwaltung Germersheim