Heidelberg – Stromausfall im Bereich Wieblingen, Eppelheim und Plankstadt

Rhein-Pfalz-Kreis – Böhl-Iggelheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Erneut tödlicher Unfall – Leiche aus Niederwiesenweiher in Böhl-Iggelheim geborgen INSERATRhein-Pfalz-Aktiv.de Heute am Sonntag, 02.08.2020, gegen 14:00 Uhr, entdeckte ein Schwimmer im Niederwiesenweiher zwischen Schifferstadt und Böhl-Iggelheim eine Person im See treiben. Durch die sofort alarmierten Rettungskräfte konnte die Person, ein 47 Jahre alter Mann aus Haßloch, nur ... Mehr lesen »