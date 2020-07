Ludwigshafen – Graffiti-Workshop für Jugendliche “Gemeinsam vor Ideen sprühen”

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Malteser interkulturelle Begegnungsstätte (MiB) und das Büro Sozialer Zusammenhalt Oggersheim West veranstalten von Montag, 3., bis Freitag, 7. August 2020, jeweils von 9.30 bis 17.30 Uhr einen Graffiti-Workshop für Jugendliche am Comeniuszentrum in Oggersheim West unter dem Motto “Gemeinsam vor Ideen sprühen”. Weitere Kooperationspartner sind die evangelische Kirchengemeinde Oggersheim und der Förderverein Comenius-Nachbarschaftszentrum. Sechs Jugendliche unterschiedlicher Kulturen beschäftigen sich unter der Anleitung von Graffiti-Künstler und Pädagoge Marcel Veneman auf künstlerischer Ebene mit dem Gedankengut des Reformpädagogen Comenius. Die Jugendlichen tauschen sich aus, setzen sich mit Themen wie Toleranz, Weltoffenheit oder Flucht auseinander und erstellen gemeinsam ein Graffiti-Kunstwerk, damit das Comeniuszentrum bunter wird. Darüber hinaus geht es um die Aufwertung und die verbesserte Attraktivität und Anziehungskraft des Gebäudes, insbesondere für die Zielgruppe der Jugendlichen aus dem Quartier und der benachbarten Adolf-Diesterweg-Realschule plus. “Eine Einbindung von Jugendlichen in die Gestaltung dieses Ortes soll das Verantwortungsgefühl der Jugendlichen erhöhen”, erläutert Sozialdezernentin Beate Steeg.

Steeg wird gemeinsam mit Quartiersmanager Reimar Seid, Michelle Sturgis-Kratz von der Malteser Integrationshilfe, Marcel Veneman und teilnehmenden Jugendlichen am Freitag, 7. August 2020, 14.30 Uhr Comeniuszentrum, Comeniusstraße 10, das Kunstwerk der Öffentlichkeit präsentieren.