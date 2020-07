Grünstadt – Einbruch in EDEKA-Markt in Dirmstein – Täter hatten es auf Zigaretten abgesehen

Grünstadt / Dirmstein / Landkreis Bad Dürkheim

(ots)

In den frühen Morgenstunden wurde ein Einbruch in den EDEKA-Markt Dirmstein verübt. Die Täter hatten es ausschließlich auf Zigaretten abgesehen. Auf einer Videoaufzeichnung sind zwei Täter erkennbar, die sich durch Aufhebeln einer Glas-Schiebetür Zugang zum Markt verschaffen und zielgerichtet die Schubladen mit den Zigaretten an der Info aufsuchen. In Windeseile verlassen sie den Markt wieder und entkommen unerkannt. Auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang werden die Schubladen zurück gelassen – teilweise noch mit Zigarettenstangen. Möglicherweise wurden die Täter beim Einladen des Stehlguts gestört. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung – Hinweise an die Polizei Grünstadt 06359 93120. Es wurde ein Sachschaden von ca. 2500 Euro verursacht. Der Wert der gestohlenen Zigaretten steht noch nicht fest (auch keine Anzahl entwendeter Stangen).