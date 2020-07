Hemsbach – Graffiti mit beleidigendem Inhalt an Polizeigebäude gesprüht

Nachtragsmeldung: Tötungsdelikt in Limburgerhof Ludwigshafen (ots) Im Falle des Tötungsdelikts in Limburgerhof am 16.07.2020 wurde noch am Freitag (17.07.2020) die Obduktion der 54-Jährigen durchgeführt. Hierbei wurde als todesursächlich ein zentrales Regulationsversagen diagnostiziert. Durch stumpfe Gewalteinwirkung – wahrscheinlich mittels Baseballschlägers – kam es zu Trümmerbrüchen auf der rechten Kopfhälfte. Hintergrund: Am (16.07.2020) kam es in den ... Mehr lesen »