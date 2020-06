Ludwigshafen – Umleitung der Linie 87 zwischen Oppau und Edigheim

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 23.06.2020, gegen 13.20 Uhr, befährt ein 32-jähriger Mann aus Frankenthal mit seinem Fahrrad die Wormser Straße in Richtung Industriestraße auf dem Radweg, jedoch benutzt er den Radweg in falscher Richtung. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Frankenthal will auf Höhe der Hausnummer 103 mit ihrem Pkw Audi in die Wormser Straße in Richtung Innenstadt ... Mehr lesen »