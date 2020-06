Rhein-Pfalz-Kreis – Trickdieb am Geldautomat in #Bobenheim-Roxheim

Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

Durch eine aufmerksame Kundin konnte ein Trickdiebstahl an einem Geldautomaten verhindert werden. Am 20.06. betrat die Dame gegen 12:40 Uhr die Bankfiliale mit dem Automaten am Globus-Kreisel in Bobenheim-Roxheim. Hier bemerkte sie zunächst nicht, dass durch einen Täter die Eingabetastatur teilweise verklebt worden war, so dass die Auszahlung scheiterte. Dieser Täter sprach nun die Frau auf Englisch an und bot ihr seine Hilfe an. Dabei konnte er ihre PIN ablesen und versuchte danach, die Bankkarte der Frau unbemerkt in eine wertlose Doublette umzutauschen. Dies bemerkte die Frau und riss ihm die Karte aus der Hand, worauf er zu Fuß flüchtete. Die Person wird beschrieben als ca. 20-jähriger Südländer mit auffallend kräftiger Statur. Der Mann trug blaue kurze Hosen, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Base-Cap.

