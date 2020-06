Mannheim-Kaiserslautern – Waldhof Mannheim und Kaiserslautern feiern Heimsiege

Mannheim / Kaiserslautern

Die Fußballer vom SV Waldhof Mannheim feierten am 34. Spieltag gegen die SG Sonnenhof Großaspach einen knappen 3:2 Heimsieg in der 3. Liga. Kevin Koffi erzielte in der 13. Minute die 1:0 Führung für die Waldhöfer, die Michael Schultz in der 33. Minute auf 2:0 ausbaute. Gleich nach der Pause gelang den Gästen in der 49. Minute der Anschlusstreffer. Mit einem schönen Schuss durch Marcel Hofrath in der 81. Minute erhöhten die Kurpfälzer auf 3:1. Kurz vor Spielende (88. Min.) sorgte Dominik Martinovic für den 3:2 Endstand. Der SV Waldhof Mannheim liegt mit 54 Punkten vier Spieltage vor Saisonende auf dem sechsten Tabellenplatz und wahrte mit dem 13. Saisonerfolg seine Aufstiegschancen in die 2. Fußball-Bundesliga. Spitzenreiter in der 3. Liga ist die zweite Mannschaft von Bayern München mit 58 Zählern vor Eintracht Braunschweig mit ebenfalls 58 Punkten. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.waldhof-mannheim.de.

Wenige Tage nach der Insolvenzeröffnung siegte der 1. FC Kaiserslautern zu Hause mit 4:0 gegen den KFC Uerdingen 05. In der ersten Halbzeit erzielte Florian Pick zwei Tore in der 7. und 42. Minute. Auch in der zweiten Halbzeit traf der FCK zweimal, Lucas Röser gelang in der 72. Minute das 3:0 und Hendrick Zuck erhöhte in der 86. Minute zum 4:0 Endstand. Mit dem 12. Saisonsieg verbeserte sich der FCK mit 47 Punkten auf den zehnten Tabellenplatz. Florian Pick ist mit 13 Treffern nun erfolgreichster FCK-Spieler vor Christian Kühlwetter mit 12 Toren. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.fck.de.

Text Michael Sonnick