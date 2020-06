Ludwigshafen – Frauenunion Ludwigshafen fordert Strafrechstverschärfung bei sexuellem Kindesmissbrauch

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Frauenunion zeigt sich erschüttert über die erneuten Kindesmissbrauchsfälle. Die polizeilichen Ermittlungen zeigen die gewaltige Dimension von sexuellem Missbrauch an Kindern. Daher unterstützen wir die Forderung nach einer Strafrechtsverschärfung ,sowie die Rechtssichere Einführung der Vorratsdatenspeicherung für Ermittlungen.

Kindesmissbrauch ist ein Verbrechen, kein Vergehen. Datenschutz darf nicht zu Täterschutz werden, so die Kreisvorsitzende der Frauenunion Kirsten Pehlke.

Zudem bedarf es einer präventiven Unterstützung der Jugendämter für die Familien durch mehr Personal,verpflichtende Fortbildung von Familiengerichten, sowie bessere technische Ausstattung und Qualitätssicherung bei den Jugend-

ämter, so Pehlke abschliessend.

