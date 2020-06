Mannheim – SV Waldhof trifft auf Spielvereinigung Unterhaching

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Flick: „Für uns gilt es zu punkten“

Am Mittwoch trifft die Mannschaft von Cheftrainer Bernhard Trares auf die Spielvereinigung Unterhaching. Anstoß im Sportpark ist um 19 Uhr.

Gegen die Reserve des FC Bayern München verloren die Blau-Schwarzen mit 2:3 und rutschten in der Tabelle auf den siebten Platz ab. „Bayern ist in der ersten Halbzeit sehr gut rein gekommen und hatte gute Chancen. In dieser Phase war unser 1:0 wichtig. Leider hat es nur so kurz gehalten und die Bayern haben in Folge ihre Chancen genutzt und sind verdient mit der Führung in die Halbzeit gegangen“, bilanziert Youngster Florian Flick die Partie und fügt hinzu: „In der zweiten Halbzeit sind wir sehr gut rein gekommen und hätten früh den Anschlusstreffer machen können. Danach hatten wir auch weitere gute Möglichkeiten, die wir leider nicht genutzt haben. Deswegen ist die Niederlage am Schluss für uns ärgerlich.“

Die Spielvereinigung Unterhaching liegt mit 48 Punkten zwei Plätze und Zähler hinter der SVW. Nach dem Restart sammelte die Mannschaft von Claus Schromm bislang vier Punkte und musste sich am Sonntag mit einem 3:3 beim FSV Zwickau zufrieden geben. Routinier Dominik Stroh-Engel ist bei den Bayern mit neun Treffern bester Torschütze. „Ich erwarte ein schweres und körperbetontes Spiel, wie man es im Hinspiel auch schon gesehen hat. Haching ist keine schlechte Mannschaft und für uns gilt es nach zwei Niederlagen am Stück wieder zu punkten“, so der 20-Jährige.

Flick blickt in seiner ersten 3.Ligasaison auf sieben Einsätze und konnte am Sonntag seinen ersten Pflichtspieltreffer erzielen. Der 1,90 Meter große gebürtige Mannheimer hat seine Rolle im Team gefunden: „Ich versuche wie jeder andere immer alles zu geben und der Mannschaft zu helfen. Natürlich wird man als junger Spieler von den erfahrenen Spielern unterstützt, aber man versucht auch selbst sich mit guten Aktionen einzubringen.“

Quelle SV Waldhof Mannheim