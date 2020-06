Hockenheim – Der Formel 1-Auftakt findet am 5. Juli in Österreich statt – geringe Chancen auch für Hockenheim

Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

Das österreichische Gesundheitsministerium hat für den Formel 1-Saisonauftakt grünes Licht gegeben. Mit einer Doppelveranstaltung sollen am 5. und 12. Juli die ersten zwei Formel 1-Rennen 2020 auf dem Red Bull-Ring in Spielberg ausgetragen werden. Die zwei geplanten Geisterrennen müssen ohne Zuschauer und ohne Medienpräsenz im Fahrerlager in Österreich durchgeführt werden. Es dürfen an den Wochenenden nur eine limitierte Anzahl von Personen im Fahrerlager sein. Danach soll die Formel 1 am 19. Juli auf dem Hungaroring in Budapest/Ungarn fahren. Am 2. und 9. August sind zwei Rennen in Silverstone/GB geplant. Sollte es dort von der britischen Regierung keine Genehmigung geben, dann könnten die Rennen als Ersatz auf dem Hockenheimring ausgetragen werden.



Das Formel 1-Auftaktrennen wurde Anfang März in Australien kurz vor dem ersten Training am Freitagmorgen abgesagt, da Personen im Fahrerlager sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

Der provisorische Formel-1-Terminkalender für die ersten Rennen in der Saison 2020 :

5. Juli Red Bull-Ring in Spielberg / Österreich

12. Juli Red Bull-Ring in Spielberg / Österreich

19. Juli Hungaroring in Budapest / Ungarn

2. August in Silverstone / England (möglicher Ersatz Hockenheimring)

9. August in Silverstone / England (möglicher Ersatz Hockenheimring)

16. August in Barcelona / Spanien

30. August in Spa-Francorchamps / Belgien

6. September in Monza / Italien

Foto : Sollten die Rennen in Silverstone nicht stattfinden, dann könnte die Formel 1 auf dem Hockenheimring starten (Foto Michael Sonnick)

Foto : Ferrari-Pilot Sebastian Vettel feiert dann am 3. Juli in Österreich seinen 33. Geburtstag (Foto Thorsten Horn)

Text : Michael Sonnick