Ludwigshafen – Mehrere Diebstähle aus parkenden Fahrzeugen in Maudach und Gartenstadt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – In der Zeit von Donnerstag Nachmittag, den 25.05.2020 bis Freitag Morgen, den 22.05.2020, kam es in den Stadtteilen Gartenstadt und Maudach zu Diebstählen aus zwei parkenden Fahrzeugen. Beide Male wurden die jeweiligen Fahrzeuge zwar verschlossen, jedoch mit heruntergelassenen Seitenscheiben am Straßenrand abgestellt. Entwendet wurden aus beiden Fahrzeugen hohe Bargeldbeträge beziehungsweise hochwertiges Jagdequipment. Demnach lautet der Aufruf seitens der Polizei: Versichern Sie sich bei Verlassen Ihres Fahrzeuges, dass sämtliche Scheiben hochgefahren sind und verschließen Sie Ihr Fahrzeug im Anschluss ordnungsgemäß.

Foto: www.mrn-news.de Archiv