Plankstadt/Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochvormittag musste der B535-Tunnel auf Höhe der Städte Plankstadt und Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt werden. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Gegen 9.45 Uhr fuhr ein Mülltransporter auf der Bundesstraße wobei sich kurz vor Einfahrt in den Tunnel die Heckklappe nach oben öffnete. Der Fahrer des ungeladenen Lastkraftwagens bemerkte dies offenbar nicht ... Mehr lesen »