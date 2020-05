Mannheim – Tödlicher Straßenbahnunfall in Mannheim-Wallstadt – 64-jährige erlag noch vor Ort ihren Verletztung

Mannheim/Mannheim-Wallstadt/Metropolregion Rhein-Neckar.

Am Montagabend ereignete sich um 21:44 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall in Mannheim / Wallstadt. Eine Straßenbahn der Linie 5A, die von Ladenburg unterwegs nach MA-Vogelstang war, befuhr den Wallstadter Bahnhof als am unbeschrankten Übergang Tauberbischofsheimer Straße, eine ältere Dame mit Rollator die Schienen überqueren wollte. Trotz eingeleiteter Notbremsung war ein Zusammenstoß nicht mehr zu verhindern, und so erlag die 64.-jährige Frau noch vor Ort ihren Verletzungen. Der 53-jährige Straßenbahnführer erlitt einen Schock. Um die genaue Ursache des Unfalls zu klären wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Zeugen, die Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim unter der Telefonnummer 0621 / 174-4222, in Verbindung zu setzen.