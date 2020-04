Dannstadt-Schauernheim / Haßloch – Erstmeldung: Fahrzeugbrand auf der A 65

Michelstadt / Odenwaldkreis / (ots) – Schwerverletzt wurde ein 19-jähriger bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (18.04.20) auf der B47 am Eulbacher Jagdschloß. Gegen 03.00 Uhr kam er allein im Fahrzeug in einem Kurvenbereich in Richtung Michelstadt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger ... Mehr lesen »