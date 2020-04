Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Gestern, am 15. April kam es zu einem Fettbrand in einer Gaststätte in der Brandenburger Straße im Ludwigshafener Stadtteil Gartenstadt. Die Feuerwehr hatte die Situation schnell unter Kontrolle. Verletzte gab es keine.

VIDEO



Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei.

Quelle: www.mrn-news.de