Mannheim – Erneute Geldstrafe für den SV Waldhof Mannheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten SV Waldhof Mannheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3.200 Euro belegt. Vor dem Drittliga-Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken am 18. Februar 2024 überwand eine Gruppe von etwa 30 Mannheimer Anhänger die Kontrollstelle, ohne die Tickets kontrollieren zu lassen. Darüber hinaus zündeten Mannheimer Zuschauer in der 32. und 35. Minute jeweils einen Knallkörper. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Das nächste Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim findet am Sonntag, 21. April um 13.30 Uhr, gegen Rot-Weiss Essen im Carl-Benz-Stadion statt. Die Essener liegen mit 51 Zählern auf dem siebten Tabellenrang. Für das Spiel gegen Essen wurden bis am Montagmorgen bereits 8.500 Karten verkauft. Der Zuschauerschnitt bei den bisherigen 17 Waldhof-Heimspielen liegt bei 9.697 Besuchern. In der Tabelle der 3. Liga sind die Waldhöfer nach 33 Spielen mit 38 Punkten auf dem 16. Tabellenplatz und haben sechs Zähler Vorsprung auf den Hallescher FC. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick