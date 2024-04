Speyer – Randalierende Frau als Fahrraddiebin entlarvt und ins Gefängnis gebracht

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Montag, kurz nach 14 Uhr wurde der Polizei eine randalierende Frau in der Maximilianstraße, im Bereich des Altpörtels, gemeldet. Die aufbrausende 39-Jährige hatte ein Fahrrad bei sich und sei wegen eines Streites mit einem Bekannten so aufgebracht. Während der Aufnahme des Sachverhalts, gab sich eine 25-jährige Passantin gegenüber den eingesetzten Beamten als Eigentümerin des Fahrrades zu erkennen. Das Fahrrad war ihm bereits am 28.03.2024 bei dem Fahrradunterstand am Hauptbahnhof gestohlen worden. Nachdem sie einen Eigentumsnachweis vorzeigte, wurde der 25-Jährigen das Fahrrad wieder ausgehändigt. Die 39-Jährige wurde mit dem Tatvorwurf konfrontiert, konnte dazu jedoch keine glaubhaften und nachvollziehbaren Angaben machen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls gegen die 39-Jährige, wurde sie im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

