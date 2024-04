Ludwigshafen – Versuchter Einbruch in Lagerhalle

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochmittag war ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der K9710 in Fahrtrichtung Waldhilsbach unterwegs. In einer Linkskurve am Michelsbrunnengraben kam er womöglich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiere mit einem vom Fahrbahn entfernten Stein. Dadurch stürzte der 22-Jährige um blieb in einem Grünstreifen liegen. Glücklicherweise wurden zwei vorbeifahrende ... Mehr lesen »