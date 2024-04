Kleinkarlbach – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Kleinkarlbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Der 27-jährige Geschädigte stellte seinen PKW am 04.04.2024 um 18:30 Uhr in der Straße “Am Kelleracker” in 67271 Kleinkarlbach rechtsseitig in Fahrtrichtung Hauptstraße am Fahrbahnrand ab. Als er am 06.04.2024 um 08:00 Uhr losfahren wollte, bemerkte er Beschädigungen an der Frontstoßstange links.

Der unbekannte Unfallverursacher touchierte den PKW des Geschädigten vermutlich beim Vorbeifahren und entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Fahrzeug des 27-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Falls Sie Hinweise zur Tat oder zum Tathergang haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Grünstadt.

Quelle: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße