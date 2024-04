Ludwigshafen – Zuhör-Tour mit Marion Schneid und Christiane Ohlinger-Kirsch

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Luftfahrt-Fans treffen sich bei der Traditionsveranstaltung Wo werden heute noch historische Flugzeugteile angeboten? Diese Frage stellen sich zahlreiche Flugzeugenthusiasten in ganz Europa. Die Antwort darauf ist ganz einfach, denn bei der 50. Internationalen Flugzeugteile-Börse gibt es alles, was das Sammlerherz begehrt. Die Veranstaltung wird in direkter Nähe des Flugplatzes Speyer, im ... Mehr lesen »