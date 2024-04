Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserlautern hat das Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:3 (Halbzeit 1:0) verloren. Vor 46.210 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg brachte Marlon Ritter den FCK in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit drehten die Düsseldorfer innerhalb von nur 45 Sekunden durch zwei ... Mehr lesen »