Speyer – Verletzter E-Bike-Fahrer nach Verkehrsunfall

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch gegen 16:10 Uhr befuhr ein 55-jähriger E-Bike-Fahrer den Fahrradweg entlang der Spaldinger Straße auf Höhe der Ausfahrt des Rewe-Supermarktes. Eine 67-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Ausfahrt des Supermarktes in Richtung der Spaldinger Straße und kreuzte hierbei den Fahrradweg, ohne vorher nach rechts oder links zu schauen. Sie übersah den E-Bike-Fahrer und dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass das E-Bike den PKW im Bereich des vorderen Kennzeichens streifte. Der 55-Jährige stürzte und zog sich Schmerzen im Rücken, im Arm und in der Schulter zu. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei ca. 900 Euro. Die Beamten stellten das E-Bike als Beweismittel sicher. Dessen motorgetriebene Anfahrhilfe lässt sich durch eine Drehbewegung am Lenker betätigen.

