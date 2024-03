Ludwigshafen – Einbruch in Eberthalle

Frankfurt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat das Länderspiel am Dienstagabend in Frankfurt gegen die Niederlande mit 2:1 gewonnen, zur Halbzeit stand es 1:1. Die Niederländer gingen bereits in der 3. Minute durch Joey Veerman in Führung. In der 11. Minute gelang Maximilian Mittelstädt mit einem tollen Schuss der 1:1-Ausgleichstreffer. In der zweiten Halbzeit sorgte dem eingewechselten ... Mehr lesen »