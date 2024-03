Wörth – Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Wörth / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Eine 66-jährige Frau aus Wörth befuhr mit ihrem PKW in Wörth die Forststraße und beabsichtigte an der Kreuzung, nach rechts in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße einzubiegen. Hierbei übersah sie die rote Ampel und kollidierte mit der heranfahrenden Straßenbahn. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden. Das Auto musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß niemand verletzt.



