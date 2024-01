Ludwigshafen – FC Arminia Ludwigshafen gewinnt die 41. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Ludwigshafener Stadtmeisterschaft im Hallenfußball fand in diesem Jahr zum 41. Mal statt. In Endspiel in der Friedrich-Ebert-Halle standen sich der FC Arminia Lu und der LSC gegenüber. Der FC Arminia gewann das 41. Hallenfußballturnier mit 3:2 nach Verlängerung und wurde somit Stadtmeister 2024.

Das Spiel um Platz 3 gewann der BSC Oppau vor VfR Friesenheim. Bester Spieler wurde Nico Pantano (FC Arminia Ludwigshafen).

