Kaiserslautern – Der FCK verliert auch beim Rückrundenauftakt bei St. Pauli

Hamburg/Kaiserslautern. Der 1. FC Kaiserslautern hat auch das erste Auswärtsspiel im neuen Jahr beim Rückrundenauftakt beim FC St. Pauli mit 0:2 (Halbzeit 0:1) verloren. Nach einigen Chancen ging St. Pauli in der 34. Minute durch Elias Saad mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeitpause sorgte Marcel Hartel in der 64. Minute für den 2:0 Endstand. Der 1. FC Kaiserslautern hatte vor dem zweiten Treffer auch einige Chancen, Marlon Ritter traf nach seinem Freistoß nur den Innenpfosten und auch beim Nachschuss ging der Ball nicht ins Tor. Für den FCK war dies die siebte Niederlage in Folge in der 2. Liga. Der 1. FC Kaiserslautern bleibt nach der zehnten Saisonniederlage mit 18 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz in der 2. Bundesliga und ist nur noch einen Zähler von den Abstiegsplätzen entfernt. Das nächste Heimspiel bestreitet der 1. FC Kaiserslautern am Freitag, 26. Januar um 18.30 Uhr, gegen den FC Schalke 04, der zu Hause gegen den Hamburger SV auch mit 0:2 verloren hat. Der FC St. Pauli hat mit dem Sieg gegen den FCK die Tabellenführung in der 2. Bundesliga mit 36 Punkten vor Holstein Kiel mit 35 Zählern übernommen. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto: Marlon Ritter vom FCK traf bei seinem Freistoß nur den Innenpfosten (Foto Michael Sonnick)

