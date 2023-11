Ludwigshafen – Versuchter Einbruch – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht zum Donnerstag (16.11.2023) versuchten unbekannte Täter in der Herderstraße in Ludwigshafen die elektrische Schiebetür einer Bäckerei gewaltsam zu öffnen. Den Tätern gelang es nicht, die Tür so weit zu öffnen, dass ein Eindringen möglich war. Haben Sie die Tat mitbekommen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

