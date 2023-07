Schwarzach / Metropolregion Rhein-Neckar – Firma Smeg übergab zwei Geräte an Einrichtungen der Johannes-Diakonie in Schwarzach. Gleich zwei Kühlschränke wurden durch den Hausgeräte-Hersteller Smeg an Bereiche der Johannes-Diakonie in Schwarzach gespendet. Die Seniorentagesstätte sowie das Wohnhaus Kraichgau in Schwarzach profitieren nun von viel Stauraum und langanhaltender Frische. Die Kühlschrank-Spende hat einen Wert von rund 1000 ... Mehr lesen »